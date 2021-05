Fürth fördert Anwohner - Rankenpflanzen an Türen und Toren erwünscht: 2002 begann die Idee einer Anwohnerinitiative, mehr Grün in Form sogenannter Hauseingangsbegrünungen in die Innenstadtstraßen zu bringen, Gestalt anzunehmen. Seither wachse die Zahl der Rankgewächse links und rechts der Haustüren und –tore beständig. Das teilt die Stadt Fürth mit.

Als Projekt des Programms „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals Soziale Stadt) werden die Kosten für den Einbau von Pflanzsteinen in den Gehwegbelag und die Montage von Edelstahl-Rankseilen nach entsprechender Antragstellung von der Stadt Fürth übernommen. Die Eigentümer kümmern sich um den Kauf der gewünschten Rankpflanzen, die Pflanzarbeiten und die Pflege.

Innenstadtbewohnerinnen oder -bewohner bzw. Eigentümerinnen oder Eigentümer eines innerstädtischen Anwesens, die Interesse an einer Hauseingangsbegrünung haben, erhalten beim Quartiersmanagement umfassende Informationen und Unterstützung bei der Antragstellung, heißt es von der Stadt Fürth. Kontakt: Quartiersmanagement Innenstadt, Hirschenstraße 37, 90762 Fürth, Telefon (0911) 974-1500, qm-fuerth@web.de.