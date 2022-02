Es ist zwar schon mehr als zwei Wochen her, die Polizei sucht dennoch nach Zeugen. Am Montagabend (7.2.2022) gegen 20:45 Uhr kam es am Fürther Hauptbahnhof zu einer Körperverletzung des DB-Personals. Zuvor wurde ein 21-Jähriger in der S-Bahn von Nürnberg Hauptbahnhof nach Fürth Hauptbahnhof von Mitarbeitern der DB-Sicherheit einer Fahrscheinkontrolle unterzogen. Dies berichtet die Bundespolizeiinspektion Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Da der 21-jährige Mann jedoch keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, wurde er von den DB-Mitarbeitern aufgefordert, bei der nächsten Haltestelle die S-Bahn zu verlassen. Daraufhin soll der Schwarzfahrer das Personal mit übelsten Schimpfwörtern beleidigt haben.

Junger Mann (21) greift DB-Personal an: Polizei sucht Zeugen

Als die Bahn den Hauptbahnhof Fürth erreicht hatte, begleiteten die DB-Mitarbeiter den jungen Mann aus der S-Bahn auf den Bahnsteig. Nachdem sie sich abwendeten und wieder in die S-Bahn stiegen, soll der Tatverdächtige einem der beiden DB-Angestellten mit dem Fuß in den Rücken getreten haben. Daraufhin musste die betroffene Person aufgrund von starken Schmerzen ärztlich behandelt werden.

Die Nürnberger Bundespolizei hat nach dem Vorfall die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die sich am Montagabend (7.2.2022) in der S-Bahn oder am Fürther Hauptbahnhof aufgehalten haben und Hinweise zum Tathergang geben können, bei der Polizei zu melden. Dies ist unter folgenden Telefonnummer möglich: 0911 205551-0.

