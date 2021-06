Doppelhaushälfte in Fürth brennt herunter: In der Nacht zum Freitag (25.06.2021) kam es im Fürther Stadtteil Dambach zu einem schadensträchtigen Brand.

Eine Bewohnerin erlitt dabei Verletzungen durch Rauchgas, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Fürth: Doppelhaushälfte gerät in Brand und brennt fast komplett herunter

In der Nacht erhielt die Integrierte Leitstelle die Mitteilung, dass ein Haus in der Lotzingstraße in Vollbrand stehen soll. Sofort wurden Einsatzkräfte der Fürther Berufsfeuerwehr, der Polizeiinspektion Fürth sowie des Rettungsdienstes alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen brannte eine Doppelhaushälfte lichterloh und die Flammen griffen bereits auf die unmittelbar angrenzende Doppelhaushälte über. Die Bewohner des in Vollbrand stehenden Hauses, ein 48-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 75 beziehungsweise 50 Jahren konnten sich zwischenzeitlich selbst ins Freie retten und wurden durch Einsatzkräfte betreut.

Die 50-jährige Frau klagte anschließend über Atembeschwerden und wurde durch den Rettungsdienst behandelt.

Während die Berufsfeuerwehr Fürth parallel dazu mit den Löscharbeiten begann, evakuierten die Polizeibeamten umgehend die Bewohner der angrenzenden Gebäude und sperrten die Einsatzstelle großräumig ab. Durch Lautsprecherdurchsagen wurden zudem die weiteren Bewohner der Lotzingstraße gewarnt und informiert.

Kripo Mittelfranken untersucht Brandursache

Nachdem die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Fürth den Brand unter Kontrolle gebracht hatten, übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken die ersten Ermittlungen hinsichtlich der noch unbekannten Brandursache vor Ort. Die betroffene Doppelhaushälfte brannte nahezu vollständig aus. An der angrenzenden Doppelhaushälfte entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt nach derzeitigen Schätzungen im höheren sechsstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth geführt.