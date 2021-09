Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend (02.09.2021) in Fürth. Ersten Informationen nach war ein Radfahrer in der Fuchsstraße offenbar alleinbeteiligt gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

