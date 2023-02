Fürth: Projektentwicklung mit 49 Wohnungen im Südosten der Stadt

Knapp 3500 Quadratmeter Wohnraum

Lage in der Nähe des Zentrums und dem Südstadtpark

Baubeginn im Januar 2023 - voraussichtlich bezugsfertig im zweiten Quartal 2024

Der Immobilieninvestor und -entwickler P&P Group realisiert eine neue Wohnimmobilie im Südosten von Fürth. Die sechsgeschossige Projektentwicklung mit 49 Wohnungen und einer Gesamtmietfläche von knapp 3.500 Quadratmetern wird nahe der Stadtgrenze gebaut, teilt die P&P Group in einer Pressemeldung mit. Das Gebäude auf dem 1.595 Quadratmeter großen Grundstück an der Lange Straße/Ecke Finkenstraße werde zudem über eine Tiefgarage mit 51 Stellplätzen verfügen.

Immobilieninvestor schafft in Fürth 3500 Quadratmeter Wohnfläche: Einzug für 2024 geplant

Der Wohnungsmix sei auf den Standort zugeschnitten – rund 90 Prozent der Einheiten sollen Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen werden. Die Bauarbeiten haben bereits im Januar 2023 begonnen und laut der P&P Group soll die Immobilie im zweiten Quartal 2024 einzugsbereit sein

"In der aktuellen Marktsituation, in der die Bauaktivitäten rückläufig sind und somit ein zukünftiges Wohnungsdefizit erkennbar ist, möchten wir ganz bewusst aktiv bleiben", wird Michael Peter, CEO der P&P Group, in der Pressemitteilung zitiert. Der Standort zeichne sich durch eine vorteilhafte Nahversorgung und ÖPNV-Anbindung aus.

Die P&P Group wirbt mit mehreren Einzelhandelsgeschäften, gastronomischen Angeboten und Bildungseinrichtungen, die nahe gelegen seien. Die U-Bahn-Station Jakobinenstraße ist rund 350 Meter, die Bushaltestelle Finkenstraße etwa 150 Meter von der neuen Immobilie entfernt. Zudem sind der Fürther Stadtpark sowie weitere Park- und Sportanlagen innerhalb weniger Minuten fußläufig erreichbar.

Auch interessant: Verkaufsstart "übertrifft Erwartungen": Moderne Wohnungen in neuem Stadtviertel "Lagarde" heißbegehrt