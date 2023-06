Neuer Lego-Laden in der Kleeblattstadt eröffnet

"Muss hier auch funktionieren": Inhaber hat Idee aus dem Ausland

hat aus dem Betreiber fing auf dem Flohmarkt an - "Wenn nicht jetzt, wann dann"

Mit Lego sind ganze Generationen groß geworden. Dementsprechend riesig ist auch das Sortiment des Spielzeug-Konzerns aus Dänemark - genauso wie die Fangemeinde der bunten Plastik-Klötzchen. Die Lego-Liebhaber aus Fürth und Umgebung haben seit vergangenen Donnerstag (01. Juni 2023) einen neuen Anlaufpunkt mitten in der Innenstadt. Mit "Kleeblatt Bricks" hat aber ein Lego-Shop aufgemacht, der auf ein ganz besonderes Konzept setzt.

"Riesige Kollektion" - Besonderer Lego-Laden in Fürth eröffnet

"Kleeblatt Bricks"-Inhaber Christian Haas hat nämlich viel mehr zu bieten, als nur die neusten Lego-Sets. Diese stehen bei dem ehemaligen Punk-Musiker natürlich ebenfalls in den Regalen. Das Besondere ist aber: Verkauft werden auch historische Bausätze, und Interessierte können in seinem Geschäft ihre eigenen Setzs selbst tauschen oder verkaufen. So erläutert Haas gegenüber inFranken.de die Idee hinter seinem Shop in der Alexanderstraße.

Schon seit Kindertagen ist Christian Haas großer Lego-Fan. "In den USA habe ich zum ersten Mal so einen Laden gesehen und gedacht, das muss in Deutschland auch funktionieren", erinnert er sich. So sammelte er fleißig über die Jahre, und auch seinen Sohn hat er mit seinem Hobby angesteckt. "Auf Flohmärkten haben wir kräftig ge- und verkauft, sodass wir uns schon eine große Stammkundschaft aufgebaut hatten". Vor allem in Erlangen und Umgebung habe es viele Interessenten gegeben. Irgendwann musste die Familie aber in ein größeres Haus umziehen, um die "riesige Kollektion" unterzubringen.

Vor einigen Monaten wollte Haas es schließlich wissen. Er habe schon mit halbem Auge geguckt und dann den leerstehenden Laden im Stadtzentrum gesehen, erzählt der frischgebackene Shop-Besitzer. "Ich habe mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Die Lage und die Größe waren perfekt und von den Finanzen hat auch alles gepasst", berichtet er. Schon im März 2023 hatte er die Räumlichkeiten in der Alexanderstraße gemietet. "Da konnte ich nur an Wochenenden, da ich noch gearbeitet habe. Doch in den letzten acht Wochen war ich praktisch jeden Tag vor Ort." Und das hat sich ausgezahlt, denn schon Tage vor der Eröffnung war alles bereit. Andere Klötzchen-Bausätze findet man dort jedoch nicht. "Bei uns gibt es ausschließlich Lego", erklärt er.

Ihm zufolge stehen in den Regalen bei "Kleeblatt-Bricks" 5.000 bis 6.000 der gelben Lego-Männchen. "Von High-End-Figuren, die 300 bis 400 Euro kosten und Figuren für einen Euro ist alles dabei." Von den aufgebaute Sets gibt im Laden rund 300 Stück. "Ich würde sagen, wir haben circa 60 Prozent alte Sets, Figuren oder Serien, die es so nicht mehr gibt". Aber auch Neuware vom Großhändler hat der Inhaber vor Ort. Neben dem Verkauf bietet der Laden auch einen Ankauf, Umtausch von Lego-Artikeln und einen Einzelteilverkauf an. Für Kunden sei es jedes Mal ein neues Erlebnis, ins Geschäft zu kommen. Dieses würde sich jedoch "immer wieder verändern", kündigt Haas an. "Wenn man zwei Wochen später herkommt, sieht der Laden schon wieder ganz anders aus."