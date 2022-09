Fürth vor 21 Minuten

Polizeieinsatz

Heli kreist, Polizei umstellt Supermarkt: Nächtlicher Großeinsatz - Täter hat vier Beine

Zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz ist es in der Nacht vom Mittwoch in Fürth gekommen. In einem Lebensmitteldiscounter ist ein Alarm ausgelöst worden. Die Polizei konnte den Grund dafür schnell herausfinden.