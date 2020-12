Fürth vor 11 Minuten

Brandstiftung

Erneute Brandstiftung auf Fürther Baustelle - Polizei sucht Zeugen

In Fürth wurden abermals verschiedene Teile einer Baustelle im Stadtpark in Brand gesteckt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ist ein Serientäter am Werk?