In der Nähe von Langenzenn, auf der Kreisstraße FÜ2 ist ein Auto mit zwei Insassen gegen einen Baum gekracht. Sie wurden verletzt und in dem Auto eingeklemmt.

Wie ein Sprecher der Polizei Mittelfranken bestätigte, passierte der Unfall in der Nacht zum Mittwoch (24. Mai). Warum der Fahrer von der Straße abgekommen war, werde noch ermittelt. In dem Auto befanden sich zwei junge Männer, der Fahrer 28 Jahre alt und der Beifahrer 26 Jahre alt, die nach dem Aufprall in dem Fahrzeug eingeklemmt waren.

Ursache unklar: Zwei junge Männer bei Unfall im Kreis Fürth verletzt

Mithilfe der Feuerwehr konnten sie befreit werden. Anschließend brachten Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus. Der Schweregrad ihrer Verletzungen ist derzeit nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Oßwald (NEWS5)