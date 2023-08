Bereits Ende Juli raste der Fahrer eines Mercedes mit über 160 km/h auf der Südwesttangente von Fürth nach Nürnberg. Erlaubt sind dort 80 km/h. Nun hat die Polizei ein Video der Raserei veröffentlicht - samt eindringlichem Appell.

Wie die Polizei auf Facebook berichtet, erwischte sie den Raser bei mehr als doppelter Geschwindigkeit als erlaubt. Im Schnitt war der 23-jährige Fahrer mit 163 km/h unterwegs. Dabei war der junge Fahrer kein Unbekannter für die Polizei. So soll er schon früher durch massive Geschwindigkeitsübertretungen aufgefallen sein und hatte sogar schon einmal seinen Führerschein verloren.

Da er nun erneut die gültigen Verkehrsregeln missachtete, kassierte der 23-Jährige eine saftige Strafe. Er erhielt einen Bußgeldbescheid in Höhe von 1400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Die Polizei richtete indes einen eindringlichen Appell an alle Autofahrer: "Verkehrssicherheit geht vor! Raserei gefährdet Leben."

Vorschaubild: © Screenshot/Polizei Mittelfranken