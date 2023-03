Fürth: Sachbeschädigung durch politisches Graffiti - Täter haben sich gestellt

Zunächst unbekannte Täter hatten in der Nacht von Samstag (18.02.2023) auf Sonntag (19.02.2023) mehrere Graffiti mit teilweise politischem Inhalt in der Fürther Südstadt angebracht. Nun haben sich vier junge Männer gestellt.

Wie am 20.02.2023 unter Meldung 236 berichtet, hatten zunächst Unbekannte die Hausmauern eines Supermarktes sowie den Zaun eines Sportplatzes in der Magazinstraße beschmiert. Die Täter brachten hierbei unter anderem Schriftzüge und Symbole mit nationalsozialistischem und prorussischem Gedankengut an. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Inzwischen haben sich vier junge Männer im Alter von 13, 14 und 15 Jahren bei der Polizei gemeldet und die Tat eingeräumt. Die drei 14- und 15-jährigen Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten.

