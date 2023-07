Fürth: Mehrere Personen angegriffen und bei Festnahme Widerstand geleistet

Zwei Männer (29, 35) griffen am Sonntagabend (23.07.2023) bei einer privaten Feier in der Fürther Innenstadt mehrere Personen körperlich an. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 29-Jährige Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten.

Gegen 18:45 Uhr teilte eine Zeugin der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Mondstraße gerade eine lautstarke Feier stattfinde, bei der es mutmaßlich zu einer Auseinandersetzung gekommen sei.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Fürth trafen in dem Innenhof auf mehrere verletzte Personen. Ersten Ermittlungen zufolge waren einige Anwohner des Mehrfamilienhauses zu einer privaten Feier zusammengekommen. In deren Verlauf hat der 35-jährige Anwohner zunächst einen Tisch und einen Grill beschädigt und danach einen 49-jährigen sowie eine 44-jährige Nachbarin mit einem Besenstiel angegriffen.

Zusammen mit dem 29-Jährigen verließ der Tatverdächtige im Anschluss den Innenhof. Auf dem Gehweg trafen die beiden auf einen weiteren Hausbewohner. Aus bislang unbekannten Gründen griff der 29-jährige den 53-jährigen Geschädigten an und schlug und trat ihm ins Gesicht.

Die Beamten nahmen die beiden mit knapp zwei Promille alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig fest. Im Zuge der Festnahme trat der 29-jährige einem Polizeibeamten derart gegen das Bein, dass dieser Verletzungen erlitt, welche medizinisch behandelt werden mussten und vorerst nicht mehr dienstfähig ist.

Die beiden 44- und 49-jährigen Geschädigten zogen sich bei dem Angriff mit dem Besenstiel Verletzungen zu, welche zunächst durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Der 49-Jährige begab sich aufgrund einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie deren genauer Ablauf sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Fürth.

