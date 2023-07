Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Roßtal sind zwei Fahrer schwer verletzt worden.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Nachfrage bestätigte, kam es am Dienstag (25. Juli 2023) gegen 14.45 Uhr auf der B14 von Buchschwabach in Richtung Großweismannsdorf zu dem Unfall, weil ein 56-Jähriger kurz nach dem Ortsausgang in den Gegenverkehr geriet und dabei frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

Schwerer Unfall auf B14 - Auto gerät in den Gegenverkehr

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden sowohl der 56-Jährige als auch der 36 Jahre alte Fahrer schwer verletzt. Beide Männer mussten deshalb vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Polizei bei der Unfallaufnahme von einem Sachverständigen unterstützt.

In diesem Zusammenhang wurden auch die beiden stark beschädigten Autos sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der betroffene Abschnitt der B14 von den Feuerwehren Buchschwabach und Roßtal gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Oßwald (NEWS5)