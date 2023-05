Cadolzburg: Kämpfen wie im Mittelalter - Harnischfechter laden in Vorburg ein

Wie die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen bekannt gibt, steht das Wochenende 13. und 14. Mai im Zeichen des Harnischfechtens.

Kämpferinnen und Kämpfer des Schwertbund Nurmberg e.V. üben sich am Samstag und Sonntag in der Kunst des mittelalterlichen Fechtens – in originalgetreuen Rüstungen, mit Schwert, Dolch und Mordaxt. Die Harnischfechter werden z.T. bis aus Italien anreisen und in der Vorburg der Cadolzburg lagern. Sie zeigen ihr Können, erklären ihre Ausrüstung und freuen sich auf Ihre Fragen.

Der Eintritt in die Vorburg ist wie immer frei.