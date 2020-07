Franken vor 22 Minuten

Wettervorhersage

Wochenendwetter für Franken: Die Achterbahnfahrt des Sommers

In Franken gab es diese Woche wechselhaftes Wetter. Nach dem regnerischen Mittwoch und Donnerstag wird es aber wieder freundlicher. Heiße Tage werden diesen Juli aber wohl Eintagsfliegen bleiben. So wird das Wetter am Wochenende.