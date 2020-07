Wetteraussicht zum Wochenende: Gewitterverdächtige Kaltfront kommt nach Franken

Wetteraussichten für das Wochenende: Die neue Woche startete bereits teils kühler und regnerisch. Die Temperaturen kletterten auf angenehme 20 bis 22 Grad. Am heutigen Donnerstag bringen Westwinde eine feuchtwarme Atlantikluft nach Franken, wie der Wetterochs mitteilt.

Am Vormittag ist es daher noch bewölkt und in einigen Teilen Frankens kann es noch regnen. Der Nachmittag wird zunehmend freundlicher. Die Temperaturen steigen auf 27 Grad.

Sommerliche Kaltfront ist gewitterverdächtig

Das Wochenende startet am Freitag mit einer Kaltfront, die uns von Nordwesten überquert. Bei zeitweiligem Sonnenschein wird über den Mittag bereits eine Höchsttemperatur von 28 bis 29 Grad erreicht. Im weiteren Verlauf des Tages kühlt es dann aber auf 17 bis 23 Grad ab. In der Regel ist eine derart auftretende Kaltfront sehr gewitterverdächtig. Allerdings zeigen die Wetteraussichten dahingehend keine Auffälligkeiten. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt dahingehend kein warnwürdiges Wetter voraus. Es ist durchaus möglich, dass es den gesamten Tag trocken bleibt oder erst abends regnen wird.

Der Rest des Wochenende wird wieder freundlicher. Am Samstag kann sich auf wechselhaftes Wetter mit einzelnen Schauern eingestellt werden, meist sollte es aber trocken bleiben. Die Höchsttemperatur liegt bei 21 Grad. Am Sonntag lockert es bereits mehr auf. Es wird heiter bis wolkig und trocken. Mit schwachem Wind aus Norden, wird hier eine maximale Temperatur von 23 Grad erreicht. In der Nacht auf Sonntag kühlt es bis zu sieben Grad ab.

Auch in der nächsten Woche kann mit wechselhaftem Wetter gerechnet werden. Am Montag und Dienstag ist es voraussichtlich heiter bis wolkig mit vereinzelten Schauern. Das Thermometer klettert dann wieder auf die 25 bis 27 Grad.