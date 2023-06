So angenehm für manche Menschen sinkende Temperaturen sein mögen - die Begleiterscheinung der bevorstehenden Abkühlung in Franken ist weniger erfreulich: "Heute am Montag treten von 15 bis 18 Uhr vereinzelte Gewitter mit Sturmböen auf. In diesem Zeitraum ist auch ohne Gewitter mit stürmischen Windböen Beaufort 8 aus West zu rechnen", kündigt Wetterexperte Stefan "Wetterochs" Ochs aus Herzogenaurach an.

Am Montagabend überquere Franken von Westen her eine Kaltfront. Vorderseitig werden noch einmal heiße Luft herangeführt und die Temperaturen steigen auf 31 bis 32 Grad. Das deutsche ICON-Wettermodell komme sogar auf 33 Grad, aber dieses Modell habe in letzter Zeit mit seinen Temperaturprognosen schon öfter zu hoch gelegen, so Ochs.

Franken-Wetter: Kaltfront, Regenschauer und kurze Gewitter am Montag möglich

Die Kaltfront macht sich am Montag (26. Juni 2023) ab etwa 15 Uhr durch einen in Böen starken Westwind und durch lockere Wolkenfelder bemerkbar. Regenschauer und kurze Gewitter seien dann nicht mehr ausgeschlossen. Bei vielen Wettermodellen bleibt es aber ganz niederschlagsfrei.

Ursache für die relativ geringe Gewitterneigung sei laut Stefan Ochs, dass die Front eine ziemlich trockene Luftmasse wegschiebe.

Diese enthalte 40 Prozent weniger Wasserdampf als die Kaltfront am vergangenen Donnerstag.

Die weiteren Aussichten: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Laut Wetterochs könnte die Wetterwoche in Franken folgendermaßen aussehen:

Am Dienstag (27. Juni) ist es tagsüber wechselnd bewölkt mit gelegentlichem Sonnenschein bei Temperaturen bis 23 Grad . Gegen Abend verdichte sich die Bewölkung und in der Nacht zum Mittwoch regnet es zeitweise (5 Millimeter). Der in Böen frische Nordwestwind flaut nachts ab.

(27. Juni) ist es tagsüber wechselnd bewölkt mit gelegentlichem Sonnenschein bei Temperaturen . Gegen Abend verdichte sich die Bewölkung und in der Nacht zum Mittwoch es zeitweise (5 Millimeter). Der in Böen frische Nordwestwind flaut nachts ab. Am Mittwoch baut sich ein Zwischenhoch bei uns auf. Es ist tagsüber wechselnd wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen. Regen fällt nicht mehr. Maximal werden erneut 23 Grad erreicht. Es wehen sehr schwache Winde.

baut sich ein Zwischenhoch bei uns auf. Es ist tagsüber wechselnd wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen. Regen fällt nicht mehr. Maximal werden erreicht. Es wehen sehr schwache Winde. Am Donnerstag und Freitag ist es vorübergehend wieder wärmer mit Höchsttemperaturen nahe 30 Grad. Dabei kann sich am Freitag in der zweiten Tageshälfte aber schon die nächste Kaltfront mit ersten Gewittern bemerkbar machen.

Auch im weiteren Verlauf werde sich an dieser Wetterlage nichts ändern, so Ochs: "Normales Sommerwetter mit einem Wechsel von einzelnen heißen Tagen und Kaltfronten mit einer vorübergehenden Abkühlung." Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen in dieser Woche meist bei 12 Grad. Nur die Nacht zum Donnerstag könnte ein paar Grad kühler werden.

