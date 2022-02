Die Wetterlage in Deutschland beruhigt sich langsam. Zwar warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Teile Deutschlands, insbesondere an der Nordseeküste und im Bergland, weiterhin vor Sturmböen.

Insgesamt hat sich die Lage im Vergleich zu den vergangenen Tagen jedoch etwas beruhigt.

Wie wird das Wetter in Franken in den kommenden Tagen?

Am Dienstag verdichtet sich im Tagesverlauf die Bewölkung wieder und am späteren Nachmittag kommen Regenfälle auf, die auch noch in der Nacht zum Mittwoch anhalten. Die Temperaturen liegen bei 7 Grad, wie Stefan Ochs mitteilt.

Am Mittwoch steigt der Luftdruck kräftig an. Ein Zwischenhoch baut sich bei uns auf. Bei Temperaturen nahe 8 Grad ist es wechselnd wolkig mit zeitweiligen Aufheiterungen. Niederschläge fallen nicht.

Ein über Skandinavien nach Osten ziehendes Tief lenkt am Donnerstag milde Luft zu uns. Die Temperaturen steigen auf 11 Grad. Zeitweise scheint die Sonne, wobei die Bewölkung aber im Tagesverlauf insgesamt dichter wird. Gegen Abend gibt es dann auch die ersten Regenschauer. Der Südwestwind ist in Böen stark.

Mit einem in Böen stürmischen Westwind fließt am Freitag kältere Luft zu uns. Es ist wechselnd bewölkt mit kräftigen und teilweise gewittrigen Regen-, Schnee- und Graupelschauern. Maximal im Regnitztal +5 und auf den Jurahöhen +3 Grad.

Am Samstag bildet sich bei uns ein kräftiges Hoch. Dabei ist es am Samstag noch zeitweise bewölkt, aber schon trocken. Am Sonntag und Montag scheint die Sonne dann ungestört. Am Tag steigen die Temperaturen bei Sonnenschein auf +8 Grad. Nachts kühlt es unter klarem Himmel bis auf -5 Grad ab. Der Wind ist nur noch sehr schwach.