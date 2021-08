Wetterbericht für Franken: Ein Tiefdrucksystem über dem östlichen Mitteleuropa lenkt weiterhin feuchtkühle Luft nach Bayern, meldet der Deutsche Wetterdienst. In Franken bestimmt ein Gebiet höhenkalter Luft das Wetter, wie der fränkische Wetter-Experte Stefan Ochs ("Wetterochs") berichtet. Das Höhentief mit Drehzentrum liegt demnach aktuell über Tschechien.

Dem Meteorologen zufolge ist es am Samstag (28. August 2021) wechselnd bewölkt. In Franken kommt es bisweilen zu Schauern und Gewittern. "Der in Böen starke Wind weht aus Nord", erklärt Ochs.

Wettervorhersage: Erst weiterhin kühl und regnerisch in Franken - dann Besserung in Sicht

Dem "Wetterochs" zufolge bezieht das Höhentief ab Sonntag (29. August 2021) feuchtwarme Luft vom Schwarzen Meer in seine Zirkulation mit ein. Von Sonntag bis Dienstag (31. August 2021) sei daher "überwiegend bedecktes und feuchtes Wetter" zu erwarten. "Während die Niederschläge in der ersten Tageshälfte eher leicht und länger anhaltend sind, fallen sie in der zweiten Tageshälfte meist in Form von Schauern, die auch recht kräftig sein können", prognostiziert der fränkische Wetter-Fachmann.

Der schwache Wind weht demnach meist aus westlichen Richtungen. "Maximal werden tagsüber 18 Grad erreicht", berichtet Ochs. "Nachts kühlt es auf rund 10 Grad ab."

Am Mittwoch stelle sich die Wetterlage in Franken schließlich um. "Über Nordskandinavien erscheint ein neues großes Tief, das unser kleineres Tief einfängt und weit weg nach Russland lenkt." Dadurch setze am Mittwoch eine Wetterbesserung ein. Dem Meteorologen zufolge kommt die Sonne zum Vorschein, Schauer gibt es kaum noch. "Am Donnerstag und Freitag ist es dann heiter bis wolkig und trocken mit Höchsttemperaturen von 24 Grad", kündigt Ochs an.

Ebenfalls interessant: "Sommer 2021: Ist das Wetter nässer und kälter als sonst?"