Wetter in Franken wird die kommenden Tage von Gewitter, Regen und Schneeregen beherrscht: Von Samstag auf Sonntag zieht ein Tief langsam von England über Sachsen zum Balkan. Dieses Tief bringt Regenfälle, Gewitter und tiefe Temperaturen bis 0 Grad auch nach Franken.

Für den heutigen Freitag, dem 31. März 2023, wurden Regenfälle und Gewitter angekündigt. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits Unwetterwarnungen veröffentlicht. Für folgende fränkische Regionen stuft der DWD die Warnungen hoch ein. Bis zum Abend werden Niederschlagsmengen von 8 bis 16 mm erwartet, vermeldet der Wetterochs.

Regen, Schneeschauer, Gewitter und Windböen am Wochenende - der Überblick zum Wetter

Die größeren Mengen sollen erneut in einem über Forchheim nach Osten verlaufenden Streifen zusammenkommen. Das kann laut Wetterexperte an der Aisch zu größeren Überschwemmungen führen, während das Wasser auf der anderen Seite in der Fränkischen Schweiz (Wiesent) von den Böden vermutlich noch verschluckt wird.

Auch am Samstag (1. April) wird es regnerisch, wobei die Niederschläge eher lang anhaltend und gleichmäßig fallen. Dem Wetterochs zufolge soll es jedoch keine Gewitter mehr geben. Die größten Mengen mit 25 mm werden für das Einzugsgebiet der Wiesent erwartet, sodass dann die Pegel dort auch deutlich ansteigen sollten.

Am Sonntag (2. April) soll der Regen bis zum Vormittag abklingen. Anschließend ist es wechselnd bewölkt, mit leichten Schneeregen- und Schneeschauern. Laut den Prognosen vom Wetterochs wird es von Tag zu Tag kälter. Am Freitag werden 12 Grad erreicht, samstags 9 und am Sonntag nur 6. "Die nächtliche Abkühlung fällt zunächst nur gering aus, bevor die Temperaturen dann in der Nacht zum Montag bis auf 0 Grad fallen", erläutert der Wetterexperte.

Kommende Woche: Montag und Dienstag viel Sonnenschein erwartet

Der Südwestwind erreicht am Freitag in Böen vereinzelt die Sturmstärke Beaufort 9. Morgen ist er nur noch maximal stürmisch (Beaufort 8). Am Sonntag weht ein in Böen starker Nordostwind. Am Montag und Dienstag (4. April 2023) soll es freundlich mit viel Sonnenschein, aber auch ziemlich kalt mit Höchsttemperaturen von nur 6 Grad werden. Gleichzeitig soll der Nordostwind etwas nachlassen. In den Nächten zum Dienstag und zum Mittwoch wird es vermutlich es verbreitet Frost mit Werten bis -6 Grad in ungünstigen Lagen geben.