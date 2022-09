Wer auf ein warmes Herbstwochenende gehofft hatte, wird leider enttäuscht: Die Polarluft, die schon in den vergangenen Tagen starke Regenschauer nach Franken gebracht hatte, bestimmt auch die nächsten Tage. In einer aktuellen Prognose ist sogar von Frost die Rede.

Über Nordosteuropa konzentriert sich aktuell ein "mächtiges Tief", an dessen Rand die polaren Luftmassen über die Nordsee hinweg nach Deutschland ziehen, erklärt der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs. Noch bis einschließlich Dienstag (20. September 2022) soll es daher zahlreiche Schauer und teilweise starken Wind geben, besonders in der Fränkischen Schweiz wird es dann ungemütlich.

Wetter in Franken: Nachts kühlt es ordentlich ab

Am Freitag (16. September) bleibt es mit maximal 16 Grad noch relativ warm, in den kommenden Tagen erreichen die Höchsttemperaturen aber nur 12 Grad. Nachts zeigt das Thermometer 4 bis 8 Grad an. Und: "In der nächsten Woche können in ungünstigen Lagen die ersten Bodenfröste auftreten", sagt Stefan Ochs voraus. In Teilen Deutschlands soll es sogar schon schneien.

Ab Mittwoch sieht es in Franken aber wieder heiterer aus: Ein Hoch setzt sich durch und es beginnt eine trockene, aber teils bewölkte Phase. Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen von 15 auf 20 Grad an. "In den doch schon wieder längeren Nächten kühlt es weiterhin kräftig ab auf Temperaturen bis unter 5 Grad", schließt der "Wetterochs" seine Prognose ab.

