Das Wochenende startet noch recht angenehm in Franken. Es wird "noch einmal heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen steigen noch ein bisschen an und erreichen 16 Grad", prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach.

In Unterfranken kündigt sich aber dennoch schon an, was ganz Franken wohl am Sonntag bevorsteht. Dort ziehen schon in der Nacht auf Samstag dicke Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Der "Wetterochs" ahnt deshalb schon, was uns weiter blüht: "Vor allem am Sonntag ist auch mit lokalen Regenschauern zu rechnen. Es ist so eine Gratwanderung, aber insgesamt tendiert das Wetter am Sonntag eher in Richtung 'schlecht'."

Tendenz zu "schlecht" - Wolkiges Wochenende mit vereinzelten Schauern

Das Wolken- und Regen-Wochenende scheint aber nur ein Intermezzo zu sein. Denn laut dem Wetter-Profi Stefan Ochs tendiert das Wetter schon "am Montag in Richtung 'schön'" - und mindestens bis Mittwoch soll es recht heiter werden. Zwar sind die Nächte in den kommenden Tagen laut dem "Wetterochs" mit im Schnitt rund vier Grad Celsius noch recht knackig. Tagsüber dürfen wir uns dafür mit einem kontinuierlichen Anstieg bis auf 16 Grad freuen.

Das Hin und Her von Sonne, Wolken und Schauern ist indes nicht ungewöhnlich, deutet Stefan Ochs an. "Dieses kraftlose Wetter ist typisch für die zweite Märzhälfte. Einerseits werden die Tiefs durch die nachlassenden großräumigen Temperaturgegensätze schwächer, andererseits gibt die Sonne noch nicht den für die Bildung von Wärmegewittern notwendigen Zunder." Dabei ist er recht optimistisch für den weiteren Verlauf - die Sonne würde von nun an immer höher steigen.