Die folgenden Tage bleiben mild mit einem ständigen Wechsel von Regenschauern, Wolken und Sonnenfetzen. Am Wochenende ist mit starken Sturmböen zu rechnen. Die letzten Tage des Monats März bleiben kühl, aber zumeist trocken.

Bis einschließlich Freitag (26.03.2021) führen schwache Südwestwinde milde Luft nach Franken, so berichtet Stefan Ochs, der fränkische Wetterochs. Ab Donnerstag (25.03.2021) ziehen auch einzelne Wolkenfelder durch den Himmel, sodass die Sonne nur noch von Zeit zu Zeit durchkommt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gibt es bis zu 12 Grad im Gebiet des Fichtelgebirges.

Franken stehen milde Tage bevor

Laut dem globalen Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes (GFS) kann es am Freitag (26.03.2021) ab und zu regnen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass es durchgehend trocken bleibt, größer. Das deutsche ICON-Wettermodell zeigt, dass ausgedehnte Frühnebelfelder auftreten können. Dies ist aber angesichts des schon wieder recht hohen Sonnenstandes und weil die Wahrscheinlichkeit für Regen insgesamt niedrig ist, doch eher unwahrscheinlich. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 13 und 16 Grad, nachts kann es auf 4 bis 0 Grad abkühlen.

Am Samstagmorgen (27.03.2021) überquert eine Kaltfront mit ihrem Regenband das fränkische Gebiet. Danach ist es wechselnd bewölkt und vereinzelt können Schauer auftreten. Der Westwind ist frisch mit starken stürmischen Böen. Im Bereich, der am meisten von der Kaltfront betroffen ist, sind noch heftigere Sturmböen möglich. Maximal werden 10 Grad erreicht.

Danach werden ab Sonntag (28.03.2021) mit schwachen bis mäßigen Südwestwinden milde Luftmassen herangeführt, wobei leichter Hochdruckeinfluss überwiegt. Es ist also wechselnd wolkig, zwischendurch wird aber die Sonne heraus spitzen und meist bleibt es trocken. Am Sonntag (28.03.2021) gibt es Höchsttemperaturen von 13 Grad und von Montag (29.03.2021) bis nächsten Mittwoch (31.03.2021) dann 19 bis 22 Grad. In den Nächten kühlt es auf 5 bis 0 Grad ab, wobei in tieferen Lagen Frankens auch geringer Frost möglich ist.