Nachdem sich der Nebel verzogen hat, ist Freitag (06. November 2020) und Samstag (07. November 2020) Sonnenschein und ein wolkenloser Himmel zu erwarten. Von der Nässe des Nebels abgesehen, fallen keine Niederschläge.

Am Wochenende liegen die Temperaturen maximal bei 11 Grad, in der Nacht kühlt es kräftig ab auf -5 bis -8 Grad. In der nächsten Woche wird es weiterhin sehr neblig bleiben.