Vor einigen Jahren haben "Horror-Clowns" Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Videos, welche die "Horror-Clowns" beim Erschrecken von Menschen zeigten, wurden hunderttausende Male aufgerufen.

Im Jahr 2021 sorgt der Netflix-Hit "Squid Game" für Schlagzeilen. Schulkinder spielen die brutalen Spiele mittlerweile auf Pausenhöfen nach. Und Onlinehändler kommen der Nachfrage nach den Serien-Outfits kaum nach. In den USA wurden die Kostüme an mehreren Schulen bereits verboten. Könnte es in diesem Jahr ähnlich gefährliche Situationen wie damals geben?

"Squid Game"-Gefahr an Halloween? Polizei verstärkt im Einsatz

Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Oberfranken heißt es, dass die Polizei das Thema "Squid Game" auf dem Schirm hat. Die Polizei sei an Halloween auch verstärkt auf den Straßen. Allerdings gebe es aktuell keine Hinweise darauf, dass aufgrund der Serie eine größere Gefahr bestünde.

Auch das Polizeipräsidium Unterfranken sagt, dass man an Halloween verstärkt im Einsatz sein werde. Denn "Straftaten sind in keiner Weise erlaubt" - auch nicht an Halloween. Der Polizist betont, dass es in Ordnung sei, wenn Kinder Streiche spielen, dass es jedoch bei Sachbeschädigungen und Ähnlichem "aufhört". Er stellt klar, dass Vorfälle dieser Art angezeigt werden. Halloween bilde da keine Ausnahme.

Auch bezüglich der Serie "Squid Game" sieht er aktuell keine akute Gefahr an Halloween . Dennoch findet er mahnende Worte für die Eltern.

"Die Grenzen zwischen Film und Realität verschwimmen immer mehr"

Er fragt sich beispielsweise, wie Unter-16-Jährige die Serie überhaupt sehen können und sieht die Eltern in der Verantwortung. Sie müssen überprüfen, was ihre Kinder sehen und dies mit ihnen gegebenenfalls aufarbeiten.

Er findet es bedenklich, dass Kinder die Grenzen zwischen Film und Realität nicht mehr erkennen können und stellt die Frage in den Raum: "Wie geht man mit Menschen um?" Die Vorfälle rund um die Serie "Squid Game" würde vor allem gesellschaftliche Fragen in den Raum stellen.

Die Polizei verweist weiterhin auf die Seite der EU-Initiative Klicksafe. Infomaterial zu einem sicheren Umgang mit Online-Inhalten können auf der Seite der EU-Initiative Klicksafe gefunden werden.