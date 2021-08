Nach Wochen voller Unwetter und Regen zeigt sich der Sommer im August doch noch von seiner besseren Seite. In der zweiten Augustwoche lockern die Wolken auf und es erwarten uns sogar bis zu 30 Grad. Dienstag und Mittwoch (11.08.2021) bleiben zunächst wechselhaft. Laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetterochs") wird es heiter bis wolkig. Regenschauer werden am Mittwoch aber trotz Wolken nicht erwartet. Das bestätigt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 25 Grad. Richtig heiß wird es dann am Donnerstag (12.08.2021): Ein Tiefdruckgebiet schiebt warme Luft aus dem Südosten zu uns. Es soll sonnig, trocken und bis zu 30 Grad werden, sagt Ochs voraus.

August-Wetter in Franken: Sommerliche Woche mit bis zu 30 Grad

Laut DWD ziehen in der Nacht zum Freitag (13.08.2021) vom Westen her Wolken auf. Auslöser dafür ist eine Kaltfront, die uns überquert, wie Wetterexperte Ochs erklärt. Allerdings ist es nur eine schwache Kaltfront. Am Freitagnachmittag wird es wechselnd bewölkt und kann gebietsweise zu Schauern und Gewittern kommen. In Franken zeigen die Wettermodelle laut Ochs kaum Gewitter an. Die Höchsttemperaturen steigen erneut auf bis zu 30 Grad.

Am Samstag (14.08.2021) frischt der Wind etwas auf, es bleibt aber sonnig und niederschlagsfrei. Mit Temperaturen bis zu 29 Grad steht uns also nochmal ein perfekter Sommertag zum Grillen und Baden bevor. Doch wie lange hält das gute Wetter an?

"Ab Sonntag laufen die Ergebnisse der Wettermodelle deutlich auseinander", so Stefan Ochs. Zu 70 Prozent kühlt es ab Sonntag (15.08.2021) wieder ab auf etwa 24 Grad. Im Laufe der Woche könnten die Temperaturen sogar auf nur noch 18 bis 22 Grad sinken. Mit einer Chance von 30 Prozent könnte es aber auch warm bleiben. Mindestens in der ersten Wochenhälfte bleiben uns dann sommerliche Temperaturen um die 30 Grad erhalten.