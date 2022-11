Franken vor 3 Stunden

Podcast

Riesen, Zwerge, hilfreiche Raben: Fränkische Mythen und Sagen in "Franken erleben"

In der Episode von "Franken erleben" sprechen die Hosts Nadine und Sebastian über fränkische Mythen und Sagen. Wie wurde die Kapelle auf dem Staffelberg erbaut? Was müssen Schatzsucher bei einer Ausgrabung beachten? All das und mehr erfährst du in dieser Episode.