Das Wetter in Franken bleibt diese Woche unbeständig und regnerisch. Erst am Wochenende lockert es langsam auf - wird dafür aber auch kühler.

Am Mittwoch (07.10.2020) wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselnd bewölkt mit häufigen Regenschauern. Dazu weht ein frischer Wind und es können Sturmböen auftreten. Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs sagt Temperaturen von bis zu 14 Grad voraus.

Hartnäckige Regenschauer in Franken - Auflockerung erst ab Sonntag

Die besten Chancen auf Auflockerung gibt es am Donnerstag (08.10.2020), so Ochs. Den Regenschirm sollten man trotzdem mit vor die Tür nehmen: Zeitweise kommt es zu Regenschauern, besonders am Morgen. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal 17 Grad.

In der Nacht zum Freitag (09.10.2020) kann sich örtlich Nebel bilden, wie der DWD prognostiziert. Die Sonne lässt sich den Tag über leider kaum blicken, dadurch bleiben auch die Temperaturen etwas kühler. Für Oberfranken sagt der DWD maximal 14 Grad voraus, etwas optimistischer zeigt sich Stefan Ochs, der mit maximal 18 Grad in Franken rechnet.

Am Abend und in der Nacht soll es außerdem Regnen. Der Samstag (10.10.2020) bleibt ähnlich regnerisch und düster, zusätzlich kühlt es etwas ab. Den Tag über werden maximal 12 Grad erreicht, in der Nacht kann es laut DWD sogar auf bis zu 2 Grad abkühlen.

Über Nacht klingen die Regenfälle langsam ab und die Wolkendecke lockert am Sonntag (11.10.2020) ebenfalls auf. In der Mittagszeit zeigt sich die Sonne wieder - kalt bleibt es aber trotzdem. Laut Wetterexperte Ochs sind Temperaturen um die 10 Grad zu erwarten.