Vor allem auf langen Strecken kann Zugfahren recht anstrengend sein. Ist man erstmal mehrere Stunden nach Italien oder Skandinavien unterwegs, steigt man vollkommen zerknautscht aus der Bahn und braucht erstmal ein, zwei Tage, um überhaupt zu sich zu kommen.

Ein wenig mehr Komfort bietet da der Nachtzug. Denn mit diesem kommt man perfekt ausgeschlafen und oft auch frisch geduscht und mit einem satten Frühstück im Bauch ans weit entfernte Ziel. Auch wenn die Fahrt meist länger dauert als mit einer Verbindung über Tag - ist man erstmal eingeschlafen, merkt man davon so gut wie gar nichts.

Mit dem Nachtzug durch Europa - auch bequem von Franken aus

In Deutschland waren die Nachtzüge schon fast Geschichte. Doch dann griff vor allem die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) die Nacht-Strecken durch die Bundesrepublik ab. Somit kann man auch wieder von deutschen Städten aus bei Mondschein sein Urlaubsziel ansteuern.

Unsere Top-Nachrichten des Tages für deinen schnellen Überblick am Abend. Nichts verpassen mit dem Top-Themen Newsletter täglich um 18 Uhr Mit deiner Registrierung nimmst du die Datenschutzerklärung zur Kenntnis

Tatsächlich kann man auch in zwei fränkischen Städten in den NightJet einsteigen - und zwar in Nürnberg und Würzburg. Auf einer neuen Online-Karte bei nachtzugkarte.de bekommt man dabei den perfekten Überblick, wohin man von dort aus überall hinkommt.

Beide Städte liegen dabei auf denselben Strecken des ÖBB Nightjets. Und zwar von Innsbruck nach Hamburg (NJ 40420/40491) oder Amsterdam (NJ 420/421), von Wien nach Hamburg (NJ 490/491), Brüssel (NJ 50490/425) oder Amsterdam (NJ 40421/40490). Diese fahren in der Regel sechs bis sieben Mal in der Woche.

Über Nürnberg verkehrt außerdem noch eine weitere Linie, und zwar die des schwedischen Betreibers Snälltåget von Innsbruck über Dänemark nach Malmö in Schweden (Snälltåget 305/304). Diese ist jedoch nur ein- bis zweimal die Woche verfügbar.

Auf nachtzugkarte.de bekommt man übrigens den perfekten Überblick, was die jeweiligen Verbindungen zu bieten haben. Mit einem Klick auf die Strecke der Wahl findet man alle Infos samt Abfahrtszeiten, Wagenklassen und Haltebahnhöfen. Mit einem Link in der Streckenübersicht gelangt man schließlich direkt zum Buchungsportal der jeweiligen Betreibergesellschaft.

In Zukunft soll das Nachtzug-Angebot von Deutschland aus sogar noch ausgeweitet werden: Ab Dezember bieten die DB und die ÖBB von Berlin und Wien aus Nightjet-Verbindungen nach Paris und Brüssel an. Diese Verbindungen werden anfangs dreimal die Woche, ab Herbst 2024 dann täglich gefahren. Bisher sind die ÖBB und die DB auf diesen Strecken nicht mit Nachtzug-Angeboten unterwegs. Seit wenigen Monaten bietet aber das private Unternehmen European Sleeper Nachtfahrten von Berlin nach Brüssel über Amsterdam an.

"Bis 2030 wollen wir die Fahrgastzahlen im Nightjet-Verkehr verdoppeln", sagte die für den Personenverkehr zuständige ÖBB-Vorständin Sabine Stock zu den neuen Verbindungen. Die neuen Verbindungen von Berlin nach Paris und Brüssel seien "starke Zeichen, dass DB und ÖBB an das Produkt Nachtzug glauben und mehr Angebot zur Verfügung stellen werden". "Der Ausbau des internationalen Fahrplans im engen Schulterschluss mit den ÖBB ist unsere Antwort auf die wachsende Nachfrage", sagte Stefanie Berk, Vorstand Marketing und Vertrieb bei DB Fernverkehr.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst und dann eine Unterkunft buchst, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis.

Vorschaubild: © Christian Charisius/dpa