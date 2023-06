Wandern und Wellness – eine unschlagbare Kombination

– eine unschlagbare Kombination Frankens Naturparadiese verwöhnen mit tollen Unterkünften an spannenden Wanderstrecken

einzigartige Hotels in Franken für einen gelungenen Wanderurlaub

Ein Wanderurlaub in Franken ist die perfekte Idee für den Sommer. Diverse Hotels mit entspannenden Wellnessangeboten sorgen für die richtige Erholung nach der sportlichen Anstrengung. Im Anschluss folgt unsere Auswahl an fränkischen Wanderhotels.

Wanderhotels in der Fränkischen Schweiz

1. Akzent-Hotel Goldner Stern & Sternla

Im Luftkurort Muggendorf empfängt dieses 4-Sterne-Hotel Wanderbegeisterte und Naturfreund*innen mit kulinarischen Highlights im hauseigenen Restaurant und mit tollen Wellnessbehandlungen. Im Wellnessbereich des Hauses mitten in der Fränkischen Schweiz warten außerdem Hallenbad, Saunen und Dampfbad. Viele tolle Wanderstrecken in der Fränkischen Schweiz, vorbei an spektakulären Aussichtspunkten und einzigartigen Felsformationen, liegen hier nur einen Katzensprung entfernt.

weitere Informationen auf der Website des Hotels

auf der Website des Hotels Adresse: Marktplatz 6, 91346 Muggendorf

Marktplatz 6, 91346 Muggendorf Kontakt: hotel@goldener-stern.de, +49 9196 9298-0

2. Hüttendorf

Diese Unterkunft ist eine ganz besondere. Hier reihen sich kleine Holzhütten, in denen die Gäste übernachten, aneinander und bilden so das Hotel-Dorf. Im Zuge des neuen Glamping-Trends wurden die Hüttchen im urigen, aber modernen Stil angelegt und bilden so das fränkische Pendant zu Neuseelands Filmkulisse vom Hobbit-Paradies "Auenland".

weitere Informationen auf der Website des Hotels

auf der Website des Hotels Adresse: Püttlach 13, 91278 Pottenstein

Püttlach 13, 91278 Pottenstein Kontakt: info@huettendorf-fraenkische-schweiz.de, +4915224346295

Wanderhotels in der Fränkischen Rhön

3. Rhön Park Hotel

„Hotel“ wäre eine zu einfache Bezeichnung für diese Freizeitanlage im wunderschönen Naturparadies der Fränkischen Rhön. Mitten in den bewaldeten Hügeln liegt das Aktivresort, das besonders für Familien mit Kindern eine ideale Urlaubs-Adresse ist. Eine großzügige Poollandschaft bringt Wasser-Spaß für die ganze Familie. Dank der Kinderbetreuung im Babyland und Bastelclub können die Kleinen auch mal von anderen bespaßt werden, während die Erwachsenen in der Saunawelt und Wellnessoase zur Ruhe kommen.

weitere Informationen auf der Website des Hotels

auf der Website des Hotels Adresse: Rother Kuppe 2, 97647 Hausen-Roth

Rother Kuppe 2, 97647 Hausen-Roth Kontakt: rph@rhoen-park-hotel.de, +4909779910

4. Biohotel Sturm

„Atmen Sie Wohlbefinden“ heißt es auf der Website des Biohotels Sturm. Und Wohlfühlen kann man sich hier zum Beispiel im Schwimmteich oder im Wellnessbereich. Besonders überzeugend ist allerdings die hochwertige Küche im Restaurant, denn gekocht wird hier Bio. Qualität und Detail-Liebe überzeugen in dieser Unterkunft in der Rhön, was eine perfekte Ergänzung zu vorausgehenden Wanderungen im Mittelgebirge der Rhön darstellt.

weitere Informationen auf der Website des Hotels

auf der Website des Hotels Adresse: Ignaz-Reder-Str. 3, 97638 Mellrichstadt

Ignaz-Reder-Str. 3, 97638 Mellrichstadt Kontakt: info@hotel-sturm.com, +49 0977681800

Wanderhotels im Fichtelgebirge

5. Siebenquell Gesundzeitresort

Das pure Verwöhnprogramm wartet nach anstrengenden Wanderungen im Fichtelgebirge im Gesundzeitresort Siebenquell. Zum Beispiel verlangt die Besteigung des Schneebergs nach einer Entspannung im Whirlpool, der Teil einer traumhaften Thermenwelt ist. Auch eine erholsame Nacht in den modernen Suiten des Hotels rundet den Wanderurlaub im Fichtelgebirge ab.

weitere Informationen auf der Website des Hotels

auf der Website des Hotels Adresse: Thermenallee 1, 95163 Weißenstadt

Thermenallee 1, 95163 Weißenstadt Kontakt: info@siebenquell.com, +4909253954600

6. Gesundheitshotel Weißenstadt

Mit dem Fichtelgebirge um die Ecke und dem Weißenstädter See vor der Haustür, ist diese Unterkunft eine wahre Perle unter den Wanderhotels in Franken. Geschwommen werden kann hier nicht nur im See, sondern auch im Innen- und Außenpool des Wellnessbereichs.

weitere Informationen und Buchung

und Buchung Adresse: Im Quellenpark 1, 95163 Weißenstadt

Im Quellenpark 1, 95163 Weißenstadt Kontakt: +49 0925395450

Wanderhotels im Frankenwald

7. Hotel Promenade

Im idyllischen Frankenwald liegt das Hotel Promenade, das sich nur wenige Meter vom Kurpark des malerischen Städtchens Bad Steben entfernt befindet. Der Frankenwald ist eine optimale Adresse für Aktivurlauber*innen, die sich auf den lokalen Wanderrouten auspowern wollen. Anschließend wartet Erholung in der Therme von Bad Steben.

weitere Informationen auf der Website des Hotels

auf der Website des Hotels Adresse: Badstraße 16, 95138 Bad Steben

Badstraße 16, 95138 Bad Steben Kontakt: +490928897430

8. Wagners Hotel

Das modern ausgestattete Hotel „Wagners“ im Frankenwald ist der ideale Ausgangspunkt oder Zwischenhalt für alle Wanderliebhaber*innen. Fernwanderwege wie beispielsweise der Frankenwaldsteig, aber auch diverse Tagestouren führen durch die schöne Naturregion. Im Hotel zurück wartet der Saunagarten mit Entspannung.

weitere Informationen auf der Website des Hotels

auf der Website des Hotels Adresse: Mühlwiesen 1-3, 96349 Steinwiesen

Mühlwiesen 1-3, 96349 Steinwiesen Kontakt: +49099262780

Wanderhotels im Steigerwald

9. Schloss Wildberghof

Eine mitunter unterschätzte Urlaubsregion in Franken ist der Steigerwald, welcher etwa 40 Kilometer südlich von Würzburg liegt. Auf einem ruhigen Hügel in Ulsenheim bei Nordheim (Landkreis Neustadt/Aisch Bad Windsheim) befindet sich hier die Anlage des Schlosses Wildberghof, wo verschiedene Ferienwohnungen und Ferienhäuser angemietet werden können. Ob Fürstengemach oder Ritterstube – hier kann richtig herrschaftlich residiert werden.

weitere Informationen auf der Website der Unterkunft

auf der Website der Unterkunft Adresse: 91478 Ulsenheim 53

91478 Ulsenheim 53 Kontakt: endress@wildberghof.de, +4909842952899

10. InHotel Mainfranken

In dieser Unterkunft im Steigerwald gibt es sogar ein extra Wanderspecial zu buchen. Mit dazu gehören Frühstücksbuffet, Brotzeitbox und sogar Routenvorschläge mit GPS-Daten. Die „Wanderwoche“ kann im InHotel für 4, 5 oder 7 Tage angefragt werden. Wem die Wandertage dann noch nicht reichen, für den gibt es auch diverse Geräte im hauseigenen Fitnessraum.

weitere Informationen auf der Website des Hotels

auf der Website des Hotels Adresse: Ochsenfurter Straße 29, 97340 Marktbreit

Ochsenfurter Straße 29, 97340 Marktbreit Kontakt: info@inhotel-marktbreit.de, 0933259240

