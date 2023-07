Am Sonntag (8. Juli 2023) müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands gegen Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad und Gewitter wappnen. "Der Sonntag legt hinsichtlich der Temperaturen noch mal eine Schippe drauf", sagte die Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Sabine Krüger, am Samstag (8. Juli 2023) in Offenbach. Der Wetterexpertin zufolge steigen die Temperaturen auf 30 bis 38 Grad.

Die Deutschland-Wetterkarte des DWD ist für den Sonntag fast vollständig lila gefärbt. Das heißt, es besteht eine amtliche Warnung vor Hitze. "Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen", warnen die Expert*innen. Nach Möglichkeit sollte man die Hitze meiden, ausreichend Wasser trinken und Innenräume kühl halten.

Hitzewelle in Deutschland: Diese Warnungen gelten in Franken

Auch für Franken gilt die Hitzewarnung. Alle Landkreise in Unter-, Mittel- und Oberfranken sind laut DWD von der Warnung betroffen. Diese gilt vorerst von 11 bis 19 Uhr.

Selbstkühlende Sommerdecke für heiße Tage bei Amazon ansehen

Neben der Hitze sollen am Nachmittag kräftige Gewitter aufziehen. Laut Krüger besteht besonders im Westen und Nordwesten Deutschlands "die Gefahr von heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen, vereinzelt auch orkanartigen Böen". Auch im südwestlichen Bergland und in den Alpen könnten Starkregen und kräftige Gewitter auftreten. Im Osten sei hingegen Sonnenschein und klarer Himmel angesagt.

Der Meteorologin zufolge verlagern sich die Gewitter zum Wochenbeginn in den Osten und in die Südosthälfte. Die Temperaturen gingen jedoch eher zögerlich zurück. Am Montag (10. Juli 2023) sollten die Temperaturen in der Südosthälfte auf über 30 Grad steigen, im Norden und Westen auf 23 bis 28 Grad. Am Dienstag (11. Juli 2023) seien Höchstwerte über 30 Grad im Norden sowie 35 Grad im Süden möglich.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Piktogramm beziehungsweise einem Einkaufswagen-Symbol, einem Ticket-Symbol, einem Hotel-Symbol oder Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler oder Dienstleister. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Das könnte dich auch interessieren:

Vorschaubild: © Jens Büttner/dpa