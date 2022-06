Der Samstag war heiß, aber offenbar ist da noch Luft nach oben: Am heutigen Sonntag (19.06.2022) scheint einmal mehr den ganzen Tag die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 37 bis 38 Grad, prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach. "Dass sich lokal mal ein kleines kurzlebiges Gewitter bilden könnte, kann man nicht ausschließen. Meist sollte es aber trocken bleiben." Erlösende Gewitter am Abend, ein großer Knall, der den erhofften Regen bringt? Fehlanzeige!

Am Montag erreicht uns eine Kaltfront und sorgt für eine kurze Abkühlung: In deren Vorfeld haben wir es in der Nacht zum Montag mit einer Tiefdruckrinne zu tun, erklärt Stefan Ochs. "Auf den ersten Blick erwartet man da die Bildung von Gewittern. Aber weil die Luft sehr trocken ist, wird daraus wohl nichts." Am Montag überquere uns dann die Kaltfront, es sei wechselnd bewölkt mit vereinzelten Regenschauern, eventuell gebe es auch kurze Gewitter. "Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 Grad. Der mäßige und in Böen starke bis stürmische Wind weht aus Nordwest", so der "Wetterochs".

Ab Dienstag warme, schwüle Luft und Gewitter

In der Nacht zum Dienstag kühlt es laut Stefan Ochs recht kräftig ab auf Tiefsttemperaturen nahe 10 Grad. Anschließend kehre aber die Warmluft zurück, und die Nächte würden wieder lau, mit Temperaturen von mindestens 18 Grad. Am Dienstag setze sich wieder wärmere Luft durch. Es sei sonnig, die Temperaturen stiegen auf 30 Grad. Wahrscheinlich bleibe es noch trocken, meint Wetterexperte Ochs.

"Von Mittwoch bis Freitag hält die Zufuhr von Warmluft aus Südwesteuropa an. Dabei wird es auch ziemlich schwül sein, mit einer je nach Wettermodell mehr oder weniger ausgeprägten Neigung zu Gewittern. Abhängig von der Sonnenscheindauer werden tagsüber maximal 25 bis 32 Grad erreicht."