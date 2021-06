Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag (11. Juni 2021) vor starken Gewittern ab den Mittagsstunden. Teile Frankens werden zum Start ins Wochenende nochmals von Unwettern heimgesucht.

Vor allem Platzregen kann für Verkehrsteilnehmer gefährlich werden und es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen, so der Deutsche Wetterdienst in einer aktuellen Pressemitteilung. Zudem kommt es örtlich zu Blitzschlag - hier besteht Lebensgefahr, heißt es weiter. In Acht nehmen sollten Sie sich vor Bäumen, die beispielsweise entwurzelt werden könnten oder Dächern, von denen Ziegeln stürzen könnten.

Unwetterwarnungen zum Start ins Wochenende: Diese Teile Frankens sind betroffen

Auch herabfallende Äste können eine Gefahr darstellen. Für folgende Teile Frankens warnt der DWD:

Kreis Bad Kissingen

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Schon die ganze vergangene Woche ist es immer wieder zu heftigen Unwettern in Franken gekommen. Schuld daran sind feuchtwarme Luftmassen, die durch Franken ziehen.

Symbolbild: neja5 /Pixabay