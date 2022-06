Wettervorhersage für Franken : Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke

Auf über 20 Grad kletterte das Thermometer pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn am 1. Juni und auch am Donnerstag bleibt es mit 23 Grad sonnig, trocken und sommerlich warm. Doch schon am Wochenende soll es damit wieder vorbei sein: Wetterexperte Stefan Ochs warnt nämlich bereits vor Regen, Gewittern und dichtem Nebel.

Wetter in Franken: Temperaturen erreichen fast 30 Grad

Bis Freitagmittag zeigt sich die Sonne noch und die Temperaturen klettern sogar auf 26 bis 28 Grad. Am Nachmittag ziehen jedoch Wolkenfelder auf, die Regenschauer mit sich bringen. Zwischen 17 und 23 Uhr überquert ein Regengebiet Franken, das erneut Gewitter auslösen könnte. "Anschließend klart es nachts auf und es bilden sich dichte Nebelfelder", sagt Stefan Ochs voraus.

Schwülwarme Luftmassen sollen zudem für Turbulenzen sorgen: Wo genau es zu Gewittern und wo zu Aufheiterungen kommt, ist laut Stefan Ochs momentan noch nicht vorherzusagen. Doch lokal muss mit "heftigen Gewittergüssen" und sogar "kleinräumigen Überschwemmungen" gerechnet werden. Auch einzelne Sturmböen sind möglich.

Wolken, Schauer und Gewitter wechseln sich am Samstagnachmittag ab. Dabei bleibt es aber mit 25 Grad weiterhin warm und kaum windig. Auch für Sonntag werden Sonnenschein und maximal 28 Grad angekündigt, bevor die nächsten Regenfälle, Gewitter und Böen Franken am späten Nachmittag erreichen.

Unwetter am Wochenende: Experte sagt Starkregen und Gewitter voraus

Insgesamt haben die Gewitter laut dem Experten durchaus "Unwetterpotenzial" mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aber: "Das bewegt sich alles im Rahmen normaler Sommergewitter."

Zu Beginn der neuen Woche kühlt es auf 23 Grad ab, der Wolkenhimmel und vereinzelte Schauer bleiben. "Von Freitagabend bis Montagmorgen haben wir recht hohe Taupunkte zwischen 14 und 18 Grad", fasst Stefan Ochs zusammen. "Das empfindet man schon als ungewohnt schwül, vor allem da wir es ja zuvor noch mit einer sehr trockenen Luftmasse zu tun haben."

