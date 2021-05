Franken vor 29 Minuten

Wetter

Extremer Temperaturanstieg in Franken: Erst Kälte und Regen, dann 30 Grad

In Franken können wir uns auf einen extremen Temperaturanstieg einstellen. Wo es unter der Woche noch 2 Grad in der Nacht hat, liegen wir am Wochenende bei knapp 30 Grad tagsüber.