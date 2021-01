Amtliche Warnung vor Sturmböen in Franken: Der Deutsche Wetterdienst (DWD)warnt am Freitag (29.01.2021) vor Sturmböen in einigen Regionen Frankens.

Bis zum Freitagabend besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4), meldet der DWD. Dabei können beispielsweise einzelne Äste oder Gegenstände herabstürzen. Konkrete Warnungen liegen für folgende Regionen vor:

Stadt und Kreis Bayreuth

Stadt und Kreis Hof

Kreis Bad Kissingen

Kreis Kulmbach

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Wunsiedel

Die Warnungen gelten für Lagen über 600 Meter - allerdings kann es auch im Flachland sehr windig werden.

