Franken aktualisiert vor 31 Minuten

Unwetter

DWD verschärft Warnung: Schwere Gewitter über Franken - Blitzschläge und Überschwemmungen möglich

Am Freitag kann es zu schweren Unwetter in der Region kommen. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell besonders in Mittelfranken, aber auch Oberfranken vor Gewittern.