Das Eiscafé Capri bietet seinen Gästen eine umfangreiche Speisekarte mit selbstgemachtem Eis an. Neben klassischen Frucht-Bechern aus Milch- und Fruchteis, steht hier auch Frozen Joghurt hoch im Kurs. Alternativ können sich Gäste auch über Cocktails, Burger und Sandwiches freuen.

Kontakt:

Adresse: Schaumberger Str. 6, 96242 Sonnefeld (Gemeinde im oberfränkischen LK Coburg)

Telefon: 09562 8578

Internet: Eiscafé Capri

Platz 8: Eiscafé De Rocco in Schwabach

Dass das Eiscafé De Rocco in diesem Jahr den 55. Geburtstag feiert, zeigt, wie gern die Gäste dort Eis essen. Das Familienunternehmen ist stolz auf den Erfolg der letzten Jahre. Die Gründer stammen aus den Dolomiten, genauer gesagt aus dem Zoldo-Tal, welches weltweit als "die Wiege der Eishersteller" bekannt ist. Die traditionelle Verwendung natürlicher Zutaten von damals, wie Eier, Zucker, frischer Sahne und die Zugabe von hochwertiger Milch, die während des Produktionsvorgangs pasteurisiert wird, zeichnet das Eis aus.

Kontakt:

Adresse: Ludwigstraße 10, 91126 Schwabach (Kreisfreie Stadt, Mittelfranken)

Telefon: 09122 3626

Internet: Eiscafé De Rocco

Platz 7: Eiscafé Dolomiten in Wunsiedel

Nino Remor und seine Frau Silvia betreiben die Kult-Eisdiele schon seit 1962. Neben klassischen Eis-Kreationen finden sich dort auch feinste Eistörtchen und Crêpes auf der Speisekarte wider. Der neu gestaltete Außenbereich lädt außerdem zum Verweilen und Genießen ein.

Kontakt:

Adresse: Theresienstraße 6, 95632 Wunsiedel (LK Wunsiedel, Fichtelgebirge)

Telefon: 09232 9799923

Internet: Eiscafé Dolomiten (Facebook)

Platz 6: Eiscafé Carlo in Herzogenaurach

Auch das Eiscafé Carlo ist ein familiengeführtes Unternehmen, welches seinen Gästen frische italienische Köstlichkeiten serviert. Beim Eiscafé Carlo hat man eine große Auswahl, wenn man in die Speisekarte blickt. Auf Sonderwünsche geht man gern ein, sodass auch individuelle Eisvariationen angeboten werden können.

Kontakt:

Adresse: Erlanger Straße 8, 91074 Herzogenaurach (LK Erlangen-Höchstadt)

Telefon: 09132/796931

Internet: Eiscafé Carlo

Platz 5: Eiscafé Miro in Kronach

Klein aber fein: Das Eiscafé Miro hat es in unserem Ranking auf den fünften Platz geschafft. Miro überzeugt mit einer großen Auswahl an verschiedenen Eisbechern, Shakes, Frozen Joghurt und Kaffeespezialitäten. Auch das Personal soll laut unseren Lesern besonders freundlich sein.

Kontakt:

Adresse: Marienplatz 4, 96317 Kronach (O berfränkische Kreisstadt im LK Kronach)

Telefon: 09261 627293

Internet: Eisdiele Miro (Facebook)

Platz 4: Eiscafé Fontana in Kronach

In unserem Ranking hat es ein weiteres Kronacher Eiscafé unter die besten fünf Plätze geschafft. Hier gibt es neben einer umfassenden Auswahl an Eis-Spezialitäten auch die Möglichkeit, warme Speisen, Cocktails und ständig wechselnde Tagesangebote an kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen. Das Fontana ist Eiscafé, Restaurant und Bar zugleich, indem es laut unseren Lesern besonders leckere Fruchtbecher und Spaghetti-Eisbecher gibt.

Kontakt:

Adresse: Johann-Nikolaus-Zitter-Straße 45, 96317 Kronach (O berfränkische Kreisstadt im LK Kronach)

Telefon: 0931 3292180

Internet: Eiscafe Fontana

Platz 3: Eiscafé Gianni in Hirschaid

Das Eiscafé Gianni hat es in unserem Ranking auf den dritten Platz geschafft. Seit 1982 verwöhnt das italienische Eiscafé Gianni ihre Gäste mit einem umfassenden Angebot an Eis-Kreationen. Die traditionelle Eisdiele bietet nicht nur klassische Eisbecher an, sondern auch ausgefallene und exquisite Eisvarianten, welche laut unseren Lesern besonders kräftig im Geschmack sind.

Kontakt:

Adresse: Bamberger Str. 3, 96114 Hirschaid (Markt im oberfränkischen LK Bamberg)

oberfränkischen LK Bamberg) Telefon: 09543 3789

Internet: Eiscafé Gianni (Facebook)

Platz 2: Eiscafé Sanremo in Kulmbach

Im Eiscafé Sanremo werden die Gäste schon seit über 50 Jahren von der Familie De Pellegrin mit handgemachten italienischen Köstlichkeiten, wie cremigem Milcheis, fruchtig-frischen Sorbets, hausgemachten Soßen, Likören und speziellen Toppings verwöhnt. Alle Zutaten für die Eis-Kreationen, wie Bio-Milch, Bio-Eier und Bio-Joghurt, kommen aus dem Kulmbacher Land. Die Qualität macht sich bemerkbar, denn in unserem Ranking um das beste Eis Frankens hat es das Eiscafé Sanremo auf den zweiten Platz geschafft.

Kontakt:

Adresse: Marktplatz 9, 95326 Kulmbach ( Kreisstadt im oberfränkischen LK Kulmbach)

Telefon: 09221 4919

Internet: Eiscafé Sanremo

Platz 1: Eis Capriccio in Schlüsselfeld

Eiskalt gewonnen: Auf dem Siegertreppchen um das beste Eis Frankens findet sich eine weitere kleine, qualitativ hochwertige Eisdiele wieder: Das Eis Capriccio in Schlüsselfeld. Ein Blick auf die Speisekarte verrät, dass es ein durchschnittlich breites Angebot an Leckereien gibt, diese jedoch qualitativ und geschmacklich sehr gut sind. Unsere Leser haben der oberfränkischen Eisdiele mit Abstand die meisten Stimmen gegeben. Das Eis Capriccio bietet verschiedene Eis-Spezialitäten, wonach dort laut unserer Leser-Umfrage die Gäste das beste Eis Frankens serviert bekommen.

Kontakt:

Adresse: Marktplatz 13, 96132 Schlüsselfeld (Stadt im oberfränkischen LK Bamberg)

Telefon: 099552931783

Internet: Eis Capriccio (Facebook)

Auch interessant: Die Verbraucherzentrale warnt: "Eis aus eigener Herstellung" ist oft eine komplette Mogelpackung, auf die Verbraucher häufig hereinfallen. Wir erklären Ihnen, woran Sie eine gute Eisdiele - und gutes Eis - erkennen.