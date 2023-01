Update vom 14.01.2022, 18.30 Uhr: Oberer Main stark angeschwollen - Warnung für Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels

Nach starkem Dauerregen in den vergangenen Tagen sind die Flüsse im Norden Bayerns stark angeschwollen. Am Oberen Main seien vereinzelt die Hochwasser-Meldestufen 1 und 2 überschritten, teilte der Hochwassernachrichtendienst Bayern am Samstag (Stand: 10.00 Uhr) mit. Und die Wasserstände werden wohl weiter steigen: Bis Sonntagmittag seien weitere kräftige Niederschläge an den nördlichen Mittelgebirgen angekündigt, vor allem in Staulagen, so die Prognose der Experten.

Besonders betroffen sind die Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels. Hier könnten auch einzelne bebaute Gebiete überschwemmt werden. Auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel könnten hier über die Ufer treten. Hohe Wasserstände und leichte Überschwemmungen kann es nach Informationen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt auch im nördlichen Unterfranken sowie in Oberfranken geben, etwa im Raum Aschaffenburg, in Bad Kissingen oder rund um Bayreuth.

In den kommenden Tagen sollen die Niederschläge laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nachlassen und vor allen in den Alpen in Schnee übergehen. Aber auch in Teilen Frankens könnte es demnach bereits Anfang der Woche schneien. Die Temperaturen gehen der Prognose nach in ganz Bayern in der neuen Woche nach unten. Ab Mittwoch soll der Winter dann in vielen Landesteilen zurückkehren.

Erstmeldung vom 14.01.2022, 15.30 Uhr: Dauerregen in Franken - DWD schickt amtliche Warnung

"Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich", hieß es in Mitteilungen des DWD. Vereinzelt warnten Städte bereits vor Überschwemmungen, die auftreten können.

Der DWD vorab für diese Regionen vor Dauerregen:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Diese Warnungen gelten von Samstagmittag, 15 Uhr, bis voraussichtlich Sonntagvormittag, 11 Uhr.

Schneefallgrenze sinkt in Deutschland

In der Nacht zum Montag sollen Wind und Sturm in Deutschland nachlassen, sagte ein Sprecher des DWD in Offenbach am Samstag laut der Deutschen Presseagentur. Die Schneefallgrenze sinke zwischen 300 und 500 Metern. "Vor allem in der Eifel, im Hunsrück und im Sauerland kann es durchaus 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee geben, vereinzelt vielleicht sogar mehr", erklärte der DWD. Im Tiefland bleibe es überwiegend bei Regen. Im weiteren Wochenverlauf sollen die Temperaturen weiter sinken und bei maximal 1 bis 3 Grad liegen. Eine Schneedecke werde sich aber nur in mittleren und höheren Lagen bilden und halten.

