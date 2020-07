Das Wetter in Franken: So wird der Start in die Ferien

Die Ferien beginnen, wie man es sich vorstellt: Stefan Ochs ("Wetterochs") prognostiziert für Montag und Dienstag Temperaturen um die 28 und 29 Grad, begleitet von schwachen bis mäßigen Südwest- bis Westwinden. Vereinzelte Schauer oder Gewitter am Dienstag sind unwahrscheinlich, lassen sich aber nicht ganz ausschließen. Die Nacht auf Dienstag ist klar mit einer bodennahen kühlen Luftschicht.

Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es weiterhin heiter, gelegentlich ziehen ein paar Wolken auf. Lediglich in den Alpen besteht das Risiko für einzelne Schauer und Gewitter, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). An diesen beiden Tagen wird es nicht ganz so heiß, aber immerhin 25 bis 26 Grad. Die nächtlichen Temperaturen sinken auf 15 bis 8 Grad.

Das Wochenende bringt dann wieder sonnige Badetemperaturen mit 30 bis 33 Grad mit sich. Die Nächte bleiben trotzdem kühl mit Temperaturen um 11 bis 14 Grad.