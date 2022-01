Mittelfranken vor 42 Minuten

Corona-Proteste in Mittelfranken: 9800 Teilnehmer bei "Montagsspaziergängen"

Am Montagabend (17.01.2022) wurden mehrere Corona-Proteste in ganz Franken unternommen. In Mittelfranken "spazierten" circa 9800 Personen.