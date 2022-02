Die bayerische Inzidenz liegt derzeit nicht nur weit über dem bundesweiten Durchschnitt. Eine Region des Freistaates ist zudem der einzige deutsche Landkreis, der aktuell die 4000er-Marke überschreitet.

Und: Zwei fränkische Städte bzw. Landkreise fallen unter die bayerische Top-10 der höchsten Inzidenzen. So sieht die Corona-Lage derzeit in der Region aus:

Während das Robert-Koch-Institut (RKI) die deutschlandweite Inzidenz am Dienstag (8. Februar 2022) mit 1441 angibt, liegt der bayerische Wert bereits bei 1819,1. Absoluter Spitzenreiter im Freistaat ist der Landkreis Fürstenfeldbruck, der zur Metropolregion München gehört: Hier beträgt die Inzidenz 4031,3.

Das sind die Städte und Landkreise mit den derzeit höchsten Inzidenzwerten in Franken:

Folgende Städte und Landkreise verzeichnen die frankenweit niedrigsten Inzidenzen:

Die aktualisierten Inzidenzwerte weiterer fränkischer Städte und Landkreise findet ihr in unserer Übersichtskarte.

