Nach einem wechselhaften Start in den Juli stabilisiert sich das Wetter in der zweiten Wochenhälfte. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, beeinflussen Hochdruckgebiete wieder zunehmend das Wetter in Bayern. Das betrifft auch das Wetter in Franken.

Nach dem Tief über Norddeutschland, dessen Einflüsse auch im Norden Bayerns zu spüren waren, wird es sommerlicher. Am Donnerstag (06. Juli 2023) wird es laut des Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetterochs") heiter bis wolkig und vor allem trocken. Der Wind weht nur noch schwach und es wird bis zu 26 Grad warm.

Am Freitag erreicht uns dann die nächste kurze Hitzewelle. Bei nur noch schwachem Wind aus Südosten setzt sich zunehmend heiße Luft auf Südeuropa durch, weshalb es in der Spitze bis zu 30 Grad warm wird.

Nach Hitzewelle am Wochenende: Der Ausblick auf die nächste Woche

Bis zum Sonntag klettern die Temperaturen bei schwachem Wind aus Südosten von 30 über 32 bis auf 34 Grad. Es ziehen aber auch wieder erste Gewitter im Laufe des Sonntags auf.

Auch am Montag können kurzzeitig noch die 33 Grad geknackt werden. Es wird in der Region allerdings die nächste Kaltfront aus Nordwesten erwartet und auch heftige Gewitter können aufziehen. Wie weit die Temperaturen zurückgehen, ist noch nicht klar.

Dieser Trend könnte sich am Dienstag fortsetzen, da sich die Warmluft möglicherweise wieder kurzzeitig nach Nordwesten ausbreitet. Dann würden die Temperaturen noch einmal auf 33 Grad ansteigen. Sollte dies nicht eintreten, werden die Temperaturen etwas kühler. Wie weit der Rückgang dann sein wird, ist noch nicht klar. Ochs geht von Höchsttemperaturen zwischen 23 und 29 Grad aus.

Trotz Gewitter über Franken: Dürreindex stuft Situation überwiegend als "extrem trocken" ein

Ab Mitte nächster Woche strömen dann gemäßigte Atlantikluftmassen mit Regenschauern nach Franken und die Höchsttemperaturen liegen bei 25 Grad.

Insgesamt zeigen die Niederschlagssummen der letzten 30 Tage einige sehr trockene Gegenden in Franken. Der Dürreindex des Niedrigwasser-Informationsdienstes stuft die Situation überwiegend als "extrem trocken" ein. Daran änderte auch die unerwartete Gewitterfront nichts, die am Mittwoch (05. Juli 2023) über den Nordbayern zog. In einem zwischen Erlangen und Fürth nach Osten verlaufenden Streifen kamen 15 Millimeter Regen zusammen. Aber gerade in den trockenen Gebieten war der Regen wenig ergiebig, sodass da bei der Hitze der nächsten Tage die Pflanzen doch ziemlich leiden werden.

Vorschaubild: © Rolf Vennenbernd/dpa