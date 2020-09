Wetter-Aussichten für Franken - milde Nächte dank Mittelmeer-Luft: Am Dienstag beginnt der kalendarische Herbst. An diesem Tag ist die Tag-Nacht-Gleichheit im Gleichgewicht - das heißt: Tages- und Nachtzeit sind nahezu gleich lang.

Aktuell reitet das Wetter in Franken auf einer Erfolgswelle: kaum Wolken am Himmel, Sonne satt und angenehm sommerliche Temperaturen. Der Spätsommer lässt sich definitiv nicht lumpen. Das zeigt sich auch am heutigen Sonntag: Dieser wird laut Wetterochs Stefan Ochs aus Herzogenaurach "sonnig, trocken und 24 Grad" warm.

7-Tage-Wetter für Franken: Letzte Sommertag nutzen - es wird länger ungemütlich

Der Montag wird nahezu identisch. An beiden Tagen weht ein schwacher Wind aus Ost. Der Wind ist es auch, der am Dienstag für Veränderung sorgen soll. Der Wetterochs sagt dazu: "Am Dienstag stellt sich die Wetterlage um, weil es einen kräftigen von Island über Irland nach Spanien gerichteten Kaltluftvorstoß gibt." Diese soll warme feuchte Warmluft vom Mittelmeer zu uns führen.

Die Folge sind laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) deutlich mehr Wolken. Für Bamberg liegt die Vorhersage am Dienstag und Mittwoch noch bei maximal 25 Grad tagsüber. Aber: Es brauen sich in dieser Zeit Schauer und Gewitter zusammen. Laut wetteronline.de werden sich diese am Mittwoch entladen. Die Temperaturen sinken zum Teil um zehn Grad.

Diese Vorhersage lässt sich auf ganz Franken übertragen: Der Dienstag wird der wohl wärmste Tag der Woche - und, so sehen es die Wettermodelle aktuell, der letzte warme Tag des Jahres. Nutzen Sie also das schöne Wetter und machen sie einen Tagesausflug zu eines der zehn beliebtesten Ziele in Franken. Danach kommt der kältere und vor allem feuchte Herbst. Die Höchsttemperaturen liegen in Würzburg laut wetteronlien.de gegen Ende der Woche nur noch bei 14 Grad. Regen und graue Wolken machen es dann doch sehr ungemütlich.

Wochenend-Aussichten: Nass, windig und kalt

Noch ein kurzer Blick auf das nächste Wochenende in Franken: Zieht man zum Beispiel die Aussichten von wetter.com für die Gemeinde Fichtelberg in Oberfranken heran, bestätigt sich dieser Trend: es wird ungemütlich. Die Höchsttemperatur liegt dann bei 9 Grad, durch Wind - es treten sogar Böen mit 44 Kilometer pro Stunde auf - und vor allem Regen (Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent) fühlt es sich aber deutlich kälter an. Laut wetter.com etwa wie 6 Grad.

Vorschaubild: chuttersnap / unsplash.com