Wildcamper sorgen für Ärger in der Fränkischen Schweiz

Verstreute Papiertcher entdeckt Susi Dufey oft in den Bschen und am Wegesrand. Regelmig findet sie auerdem Kothaufen. Es sind nicht nur diese Hinterlassenschaften an der Wiese am Wlmer Steg, die sie zur Weiglut treiben. Wenn Dufey morgens oder abends von ihrem Haus in Behringersmhle hier zur kleinen Wiesentbrcke spaziert oder radelt, dann sind sie oft schon da: Wildcamper, die hier ber Nacht ihr Zelt aufgeschlagen haben.