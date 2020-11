Ebermannstadt vor 1 Stunde

Porträt

Weltenbummler und Braumeister in der Fränkischen Schweiz sucht alte Braurezepte

In der Brauerei "Sonne" in Ebermannstadt wird Bier fürs Ausland gebraut. Doch Braumeister Johannes Braun sucht nach alten einheimischen Rezepturen. Er hat auch 25 Jahre lang in Japan gelebt und gebraut.