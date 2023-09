Schwimmen, planschen und entspannen: Wie die Stadt Forchheim in einer Pressemitteilung erklärt, meint es Petrus gut in der letzten Woche der Sommerferien und dreht am Temperaturregler: Also noch einmal ab ins erfrischende Nass des Forchheimer Königsbads!

Denn mit Beginn des neuen Schuljahres werden vom Montag, 11.9. bis einschließlich Samstag, 23.9. die jährlich vorgeschriebenen Wartungs- und Prüfungsarbeiten im Königsbad Forchheim durchgeführt. Aus diesem Grund müssen das Königsbad und auch die Sauna geschlossen bleiben.

Bereits am Sonntag, 24.9.2023 kann wieder zu den bekannten Öffnungszeiten geschwommen und sauniert werden.

"Weitere Infos entnehmen Sie bitte der Königsbad-Homepage unter www.koenigsbad-forchheim.de oder rufen Sie uns an unter Telefon (09191)3415660 (Kasse Königsbad)", heißt es zum Schluss der Pressemeldung.