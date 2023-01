Brand auf Sportgelände in Weilersbach: Eine Anruferin konnte am Morgen des Dreikönigs-Feiertages (6. Januar 2023) Dramatisches verhindern. Gegen 1.45 Uhr morgens alarmierte sie die Feuerwehr wegen eines Brandes am Sportgelände in Weilersbach (Landkreis Forchheim). "Ein Müllcontainer hatte am Sportplatz Feuer gefangen", berichtet die Feuerwehr Weilersbach. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren "die Fenster am Gebäude durch die große Hitze bereits geplatzt" und das Feuer drohte demnach, sich auf das Gebäudeinnere auszubreiten.

Vor Ort angekommen, sei sofort ein Trupp unter Atemschutz angeleitet worden, die Brandbekämpfung zu übernehmen. Dadurch konnte das Feuer "schnell unter Kontrolle gebracht werden" und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude wurde "erfolgreich verhindert", heißt es. Im Anschluss kontrollierte die Feuerwehr die Räumlichkeiten per Wärmebildkamera und belüftete das Gebäude. Einen besonderen Dank sprechen die Einsatzkräfte der "aufmerksamen Anruferin" aus, die den Brand gesehen und unverzüglich die Feuerwehr gerufen hatte. "Durch ihr schnelles Handeln konnte Schlimmeres verhindert werden", heißt es vonseiten der Feuerwehr Weilersbach.

Auch die Feuerwehren aus Ebermannstadt, Reifenberg und Kirchehrenbach werden für die "gute Zusammenarbeit" im Zuge der Löscharbeiten gelobt, während der Sportverein die Einsatzkräfte mit Getränken versorgte, wofür sich die Weilersbacher Feuerwehr bedankt. Nach insgesamt 2,5 Stunden konnten die Feuerwehren die Einsatzstelle wieder verlassen. Zur Brandursache werde derzeit noch ermittelt, wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt erklärt.