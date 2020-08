Forchheim vor 1 Stunde

Völkerverständigung

Wegen Annafest-Absage: Bier-Grüße aus Franken nach Italien geliefert

Nach dem Ausfall des Annafests hat die Freiwillige Feuerwehr Forchheim eine spezielle Lieferung in die Partnerstadt Rovereto geschickt. So haben die Freunde in Italien wenigstens ein Stück des Volksfestes erhalten.