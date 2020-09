Bayerns Sportverbände gehen in die Offensive

Wie lauten die Forderungen?

Eine Forderung der Wiederaufnahme des Trainings- und Wettkampf- sowie Spielbetriebs mit Zuschauern in Bayern ab dem 19. September machte zum Ende des Wochenendes die Runde. 31 Sportfachverbnde aus dem Freistaat verffentlichten als "Team Sport-Bayern" einen gemeinsamen Brief an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann , der auch fr den Sport zustndig ist. Was hat es mit dem Schreiben auf sich?